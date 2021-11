Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Heftige Auseinandersetzung zwischen zwei Männern

Freiburg (ots)

Zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es am Freitagabend, 05.11.2021, in der Wohnung einer Frau in Waldshut-Tiengen. Gegen 21:40 Uhr war die Polizei hierüber verständigt worden. Ein Beteiligter sei nicht ansprechbar, der zweite habe die Wohnung verlassen. Der Geflüchtete, ein 44 Jahre alter Mann, konnte in der Nähe in einer Gaststätte angetroffen werden. Er musste vom Rettungsdienst versorgt werden, wie auch sein 48 Jahre alter Kontrahent, der in der Wohnung verblieb. Beide mussten ins Krankenhaus. Rettungsdienst und Polizei waren mit zahlreichen Fahrzeugen im Einsatz. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

