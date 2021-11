Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Bauwagen geht in Flammen auf

Freiburg (ots)

Ein Bauwagen hat am Samstagabend, 06.11.2021, an einem Waldstück bei Birkendorf gebrannt. Kurz nach 21:30 Uhr war das Feuer bemerkt worden. Die Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen aus und brachte den Brand schnell unter Kontrolle. In einer Zwischenwand zu einem befeuerten Ofen war das Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe ist unbekannt.

