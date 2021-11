Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Rettungseinsatz auf Baustelle - Arbeiter schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstagmorgen, 06.11.2021, hat sich ein Arbeiter auf einer Baustelle in Wehr schwer verletzt und einen größeren Rettungseinsatz ausgelöst. Gegen 10:20 Uhr war der 18-jährige bei Abrissarbeiten in einem Haus von einer Deckenverkleidung getroffen worden und blieb bewusstlos auf den Boden liegen. Die Feuerwehr rettete den Verletzten aus dem Obergeschoss des Hauses. Er erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

