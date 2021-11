Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen: Alleinbeteiligter mit PKW überschlagen

Emmendingen (ots)

In der Nacht des 07.11.21 befuhr ein 28- Jähriger um 02:25 Uhr mit seinem Fahrzeug die B3 von Kenzingen in Richtung Hecklingen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er zunächst von der Fahrbahn ab, überfuhr die dort angrenzende Leitplanke und kollidierte mit einem Baum. Mitschuld könnte die im Nachhinein durch eine Blutentnahme festgestellte Alkoholisierung des Fahrers gehabt haben. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er zurück auf die Fahrbahn katapultiert, auf welcher sich das Fahrzeug mehrfach überschlug. Der Fahrer wurde leicht verletzt und konnte anschließend in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt werden. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird nach aktuellem Kenntnisstand auf circa 5.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell