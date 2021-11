Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Emmendingen, Elzach

Freiburg (ots)

Elzach

Heute gegen 16:45 würde über die Integrierte Leitstelle Emmendingen ein Brand auf dem Martini-Markt in Elzach gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass an einem der Imbissstände kurzfristig Fett an einem Grill in Brand geraten war.

Zwei Mitarbeiter des Imbissstandes wurden verletzt, beide mussten durch den eingesetzten Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Offensichtlich ist am Stand kein Schaden entstanden.

Die Ermittlungen zur Ursache des Unglücks wurden vom Polizeiposten Elzach übernommen.

