Polizei Münster

POL-MS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit einem Verletzten

Münster, BAB A1, Richtungsfahrbahn HB, Km 290,0, Gem. Ascheberg (ots)

Am Samstagabend, den 20.08.2021, gegen 22:45 Uhr, befährt ein 58-jähriger Fahrzeugführer aus dem Kreis Euskirchen mit seinem Wohnmobil Citroen die BAB A1 zwischen den Anschlussstellen Ascheberg und Hiltrup in Fahrtrichtung Bremen. Hierbei benutzt er den linken von zwei Fahrstreifen mit einer Geschwindigkeit von ca. 130 km/h. Mit ihm im Fahrzeug befindet sich eine 56-jährige Beifahrerin. Zeitgleich befährt ein 48-jähriger Fahrzeugführer aus Münster mit seinem PKW Mercedes die BAB A1 in gleicher Fahrtrichtung auf dem selben Fahrstreifen. Er nähert sich dem vorausfahrenden Wohnmobil und fährt auf dieses auf. Anschließend werden beide Fahrzeuge nach rechts auf den Seitenstreifen gelenkt und kommen dort zum Stillstand. Bei dem Verkehrsunfall verletzt sich der 48-jährige schwer, so dass er mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt wird, wo er stationär verbleibt. Zuvor wird bei ihm Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Atemalkoholvortest ergibt einen Wert von 1,62 Promille. Aus diesem Grunde wird ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wird beschlagnahmt. Die Insassen des Wohnmobils bleiben glücklicherweise unverletzt bzw. nur leicht verletzt(der Fahrer klagt über Nackenschmerzen). Es entsteht ein Gesamtsachschaden von ca. 13.000 Euro. Der PKW Mercedes muss abgeschleppt werden, das Wohnmobil bleibt fahrbereit. Während der Versorgung des Verletzten, der Unfallaufnahme und des Abtransports des unfallbeschädigten PKW bleibt der rechte Fahrstreifen für ca. eine Stunde gesperrt. Der Verkehr wird über den linken Fahrstreifen an der Einsatzstelle vorbei geleitet.

