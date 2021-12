Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zahlreiche Verstöße bei Verkehrskontrollen festgestellt

Minden, Bad Oeynhausen (ots)

Mehr als 50 Fahrzeuge sowie über 70 Personen überprüften Einsatzkräfte in den Abendstunden des Samstags (18.12.) bei Schwerpunktkontrollen in Minden und Bad Oeynhausen. Sie stellten Verstöße wie das Fahren unter BtM-Einfluss sowie ohne Fahrerlaubnis und diverse Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. Insgesamt fertigen die Beamten sieben Strafanzeigen, 19 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und verhängten mehr als 30 Verwarngelder.

Bei einer Kontrolle auf der Ringstraße überprüften die Beamten gegen 18.30 Uhr einen 23-jährigen Rollerfahrer aus Minden. Dieser konnte nicht die erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamine. Er musste sich einer Blutprobe unterziehen. Gegen 20.15 Uhr stoppten die Einsatzkräfte auf der Ringstraße einen 25-jährigen Mercedes-Fahrer aus Minden. Anstatt Tempo 60 fuhr er 102 Stundenkilometer. Ihn erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige sowie ein Fahrverbot.

Kurz nach 22 Uhr geriet auf der Mindener Straße in Bad Oeynhausen ein 25-jähriger Honda-Fahrer aus Bad Oeynhausen in den Fokus der Polizisten. Dieser wies ebenfalls drogenkonsumtypische Auffälligkeiten auf. Ein Vortest verlief positiv. Auch er musste sich einer Blutprobe unterziehen. Bei einer Kontrolle auf der Kanalstraße wurde am Sonntagmorgen gegen 00.35 Uhr ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Löhne überprüft. Er war nicht im Besitz des erforderlichen Führerscheins. Seine Fahrt endete vor Ort. Ebenfalls auf der Kanalstraße wurde ein Skoda-Fahrer (35) aus Minden mit 90 km/h gemessen. Erlaubt ist dort Tempo 50.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell