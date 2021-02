Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

5537 Wissen, Im Kreuztal 82 / Am Biesen (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer stieß in der Zeit vor Mo., 22.02.2021, 15:50 Uhr, vermutlich beim Rangieren mit einem Lkw gegen den dortigen am Rand des Bürgersteigs angebrachten Verkehrsspiegel. Der in einer Höhe von ca. 2,30 Meter angebrachte Spiegel wurde hierbei um 180 Grad verdreht und auch beschädigt. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell