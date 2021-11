Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Tankstellen-Mitarbeiter im Visier von Betrügern

Kaiserslautern (ots)

Der Kassierer einer Tankstelle ist am Montagabend auf Betrüger hereingefallen. Die Täter erbeuteten Gutscheincodes im Wert von 450 Euro.

Telefonisch meldete sich ein angeblicher Lieferant der Tankstelle bei dem Mitarbeiter. Er fragte nach der Tankstelleninhaberin. Die war allerdings nicht da, sondern hielt sich vermutlich in einer anderen Filiale auf. Prompt rief daraufhin ein angeblicher Mitarbeiter der anderen Filiale bei dem Kassierer an. Er teilte dem Mann einen vermeintlichen Identifizierungscode mit. Der Unbekannte beauftragte den Kassierer, den Anweisungen des Lieferanten Folge zu leisten, wenn dieser den Identifizierungscode nennen kann. Kurz darauf rief wieder der angebliche Lieferant an, nannte die Zahlenkombination und verlangte von dem Tankstellen-Mitarbeiter, ihm die Codes von bestimmten Wertgutscheinen vorzulesen. Der Kassierer gab Gutscheincodes im Wert von 450 Euro preis. Erst später stellte sich heraus, dass er auf Betrüger hereingefallen war. Bei den Anrufern handelte es sich weder um einen Lieferanten noch um einen Mitarbeiter der Tankstellenfiliale. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell