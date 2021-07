Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 86-Jährige beim Einkaufen bestohlen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Porschestraße

27.07.2021, 11.00 Uhr

Am Mittwochvormittag stahl ein unbekannter Täter das Portemonnaie aus der Handtasche einer 86-Jährigen, diese in einem Geschäft in der Porschestraße (Südkopf) einkaufen war. Zuvor hatte die Seniorin ihre Tasche in den mitgeführten Korb ihres Rollators gelegt.

Erneut beklauten unbekannte Diebe eine ältere Dame mit Rollator. Mittwochvormittag machte sich die Rentnerin auf den Weg zum Einkaufen. Ihre Handtasche legte sie in den Korb ihres Rollators. Als sie ihre Einkäufe erledigt hatte und an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte die 86-Jährige, dass ihr Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen worden war. Hinweise zu möglichen Tätern konnte sie nicht geben.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell