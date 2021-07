Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Kabeltransportanhänger gestohlen - Polizei hofft auf Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Steimker Berg, Walter-Flex-Weg 23.07.2021, 12.30 Uhr bis 26.07.2021, 07.00 Uhr

Am Wochenende wurde im Walter-Flex-Weg ein Kabeltransportanhänger mitsamt einer Kabeltrommel von unbekannten Tätern entwendet. Es entstand hoher Schaden. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Freitagmittag wurde der Kabeltransportanhänger sowie weitere Anhänger und Geräte für Bauarbeiten auf einer Grünfläche abgestellt. Am Montagmorgen stellte ein Mitarbeiter der Firma fest, dass ein Anhänger nicht mehr an seinem Platz stand. Bei dem Anhänger handelt es sich um einen Spezialanhänger zum Kabeltransport, der in seiner Bauart auffällig ist. Auf der ebenfalls entwendeten Kabeltrommel waren ca.1000 Meter 24-er-Verbundkabel zur Glasfaserverlegung.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat und/oder Verbleib des Anhängers oder der Kabeltrommel geben können, melden sich bitte bei der Polizeiwache in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell