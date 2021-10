Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heiligkreuzsteinach-Eiterbach

Rhein-Neckar-Kreis: Schafbock tötet Nebenbuhler

Heiligkreuzsteinach (ots)

Am Samstag gegen 14:30 Uhr spielten sich auf einer Schafweide in Eiterbach dramatische Szenen ab. Ein Schafbock schaffte es, aus seiner Weide aus- und in die benachbarte Schafweide einzubrechen. Hier duellierte er sich mit dem Bock der Herde und tötete diesen im Kampf. Anschließend wollte der Duellsieger direkt seine starken Gene weitergeben und deckte die neu erlangte Schafherde. Die Besitzerin der Schafe konnte den Eigentümer des wilden Bocks verständigen, wonach er unverzüglich seinen Ausbrecher einfing. Den entstandenen Schaden reguliert er selbstredend.

