Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Unbekannter nimmt Vorfahrt und verursacht Unfall - Zeugen gesucht!

Sinsheim (ots)

Weil ihm ein Unbekannter mit einem weißen Pkw am Sonntag, 18 Uhr, in der Lerchenneststraße in Sinsheim die Vorfahrt genommen hat, ist ein 48-Jähriger mit seinem Mercedes ausgewichen und auf eine Verkehrsinsel aufgefahren. Der Unbekannte bog aus der nicht vorfahrtsberechtigen Einmündung Zwischen den Hölzern von rechts in die Fahrbahn ein, so dass der Mercedes-Fahrer ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Unbekannte entfernte sich nach dem Unfall ohne anzuhalten. Der Schaden an der Mercedes-Fron beträgt rund 1000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Sinsheim unter Telefon 07261/690-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell