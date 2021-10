Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Mann tritt Scheibe von Straßenbahn ein

Heidelberg-Bergheim (ots)

Ein 54-Jähriger aus Edingen-Neckarhausen hat am Samstag um 21.45 Uhr an der Haltestelle Stadtwerke an der Kurfürsten-Anlage in Heidelberg-Bergheim eine Scheibe einer Straßenbahn eingetreten. Die Bahn war unterwegs in Richtung Hauptbahnhof und hielt an der Haltestelle. Da zwei Polizisten wegen einer Vernehmung bei einem Supermarkt in der Nähe waren, sahen sie den Mann durch den Park Richtung Haltestelle rennen und das Loch in die Türscheibe treten. Die Beamten nahmen daraufhin die Verfolgung auf und stellten den 54-Jährigen. Ein Alkoholtest ergab bei ihm rund ein Promille. Der Schaden beträgt rund 1500 Euro. In der Vernehmung gab der 54-Jährige an, dass die Tat ein Versehen gewesen sei. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung dauern an.

