Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Schlägerei zwischen mehreren Personen - Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots)

Am Samstag kurz vor 21:30 Uhr kam es im Quadrat O7 auf Höhe eines Schnellrestaurants zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Auslöser der Schlägerei soll ein Streit gewesen sein, in dessen Folge einem 20-jährigen Mann von einer ihm unbekannten Person ein Stein auf den Kopf geschlagen wurde. Durch den Schlag wurde der Mann glücklicherweise nicht verletzt. Danach sei eine Gruppe von 10 Personen auf dessen 18-jährigen Begleiter mit mehreren Schlägen und Tritten losgegangen, wodurch dieser eine blutige Nase erlitt. Nach der Schlägerei flüchtete die Personengruppe in Richtung Kaiserring. Zeugen, welche die Auseinandersetzung beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

