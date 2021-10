Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Unbekannter steigt aus Fahrzeug aus und schlägt jungen Mann - Zeugen gesucht

Mannheim-Käfertal (ots)

Am Samstag gegen 20:15 Uhr ohrfeigte ein bisher unbekannter Mann an der Kreuzung Speckweg/starke Hoffnung einen 18-Jährigen. Der Jugendliche, welcher in Begleitung zweier gleichaltriger Freunde war, hatte sich kurz zuvor auf einen Stuhl am Straßenrand gesetzt, als ein schwarzer Kleinwagen auf der Straße anhielt. Der bisher unbekannte Täter stieg in der Folge aus der Beifahrerseite des PKW aus und schlug dem 18-Jährigen zweimal auf die Wange. Danach stiegt der Mann wieder in das Fahrzeug ein und entfernte sich. Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben: 25-35 Jahre, 180 cm groß, dunkler Vollbart, muskulös und bekleidet mit schwarzer Hose und dunkler Oberbekleidung. Zum Fahrer des schwarzen PKW's ist lediglich bekannt, dass dieser hell angezogen war. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat nun die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise auf das Fahrzeug oder die Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0621/71849-0 zu melden.

