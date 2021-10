Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Rücksichtslos und grob verkehrswidrig - unbekannter Mercedes Benz-Fahrer gefährdet Fußgänger; Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt: (ots)

Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und einer rücksichtslosen Fahrweise gefährdete der Fahrer einer dunkelblauen Mercedes Benz Limousine am Sonntagabend gegen 20 Uhr einen 66-jährigen Mann, der zwischen den Quadraten C 7 und D 6 einen Fußgängerweg queren wollte. Nur durch eine Vollbremsung konnte der unbekannte Fahrzeugführer einen Zusammenstoß verhindern. Er kam nur wenige Zentimeter vor dem Fußgänger zum Stehen und ging den 66-Jährigen zusätzlich verbal mit herabwürdigenden Äußerungen an.

Die Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung, Bedrohung und Beleidigung und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise insbesondere zu dem unbekannten Fahrzeugführer geben können, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0, zu melden.

