Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Rennradfahrer stürzen und verletzen sich schwer

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag um 13 Uhr ereignete sich auf der K4250 ein Unfall zwischen einem 54-Jährigen und einem 59-jährigen Rennradfahrer. Beide fuhren von Speyer in Richtung Ketsch. Am Rennrad des 54-Jährigen löste sich während eines Schaltvorgangs die Kette, wodurch er die Kontrolle über das Rad verlor und gegen den Hinterreifen des 59-Jährigen fuhr. Dadurch kamen beide Radfahrer zu Fall und verletzten sich schwer. Die Männer mussten unter dem Einsatz eines Rettungswagens und eines Hubschraubers in umliegende Krankenhäuser gebracht und dort behandelt werden. An den Rennrädern entstand ein Gesamtschaden von rund 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell