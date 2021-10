Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Süd: Auf Straße platzierter E-Scooter führt zu Unfall - Zeugen gesucht

Heidelberg-Süd (ots)

Am frühen Samstagmorgen kurz nach 2 Uhr bog ein 34-jähriger Mann mit seinem VW von der Straße Hangäckerhöfe in den Dohlweg ab. Im Einmündungsbereich hatten bisher unbekannte Täter zuvor einen E-Scooter so platziert, dass dieser beim Abbiegen für andere Fahrzeugführer nicht zu erkennen war. Der VW Fahrer kollidierte daher mit dem Scooter, wodurch an seinem Fahrzeug ein Schaden von mindestens 2.000 Euro entstand. Das Polizeirevier Heidelberg Süd hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

