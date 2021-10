Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Überfall auf Spielothek in Weyhe - Verkehrsunfall mit Verletzten in Hüde - Unfallflucht in Sulingen aufgeklärt ---

Diepholz (ots)

Weyhe

Spielothek überfallen

Ein Unbekannter hat am gestrigen Abend gegen 20.45 Uhr eine Spielothek in Kirchweyhe, Bahnhofstraße, überfallen und ist dann geflüchtet. Der unbekannte, maskierte, Mann betrat die Spielothek und forderte von der Kassiererin die Herausgabe des Bargeldes. Dabei bedrohte er die 26-jährige Kassiererin mit einem Messer. Mit dem Geld, in noch unbekannter Höhe, in einer Tüte flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung Bahnhof. Der Mann wird ca. 175 cm groß und mit südländischer Hautfarbe beschrieben. Er trug eine Jeans und zwei Kapuzenpullover übereinander. Das Gesicht wurde teilweise durch eine Maske verdeckt. Zeugen, die gegen 20.45 Uhr, im Bereich des Bahnhofes Kirchweyhe etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, zu melden.

Bruchhausen-Vilsen

Über 2 Promille

Am Montagabend gegen 19.15 Uhr hat die Polizei einen 44-jährigen Fahrer eines Pkw auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes, Zur Kleinbahn, kontrolliert. Der durch unsichere Fahrweise aufgefallene 44-Jährige war nicht alleine in seinem Pkw. Er transportierte fünf kleine Kinder im Alter von einem bis neun Jahren. Zwei der Kinder waren nicht gesichert. Ein Atem-Alkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von 2,05 Promille. Neben dem Bußgeld für den ungesicherten Transport der Kinder erwartet den 44-Jährigen ein Strafverfahren.

Hüde

Verkehrsunfall

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Montagabend gegen 20.30 Uhr wurden die Beifahrerin und der Fahrer eines Pkw schwer verletzt. Ein 66-jähriger Fahrer eines landwirtschaftlichen Zuges geriet auf der Düversbrucher Straße in einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr und stieß seitlich gegen den entgegenkommenden Pkw. Dieser wurde durch den Zusammenprall in den Graben geschleudert. Der 67-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Seine 66-jährige Beifahrerin erlitt schwerere Verletzungen. Sie musste zunächst von der Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden, um dann vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht zu werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 30000 Euro. Die Düversbrucher Straße musste für die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten für längere Zeit voll gesperrt werden.

Sulingen - Groß Lessen

Werkzeugdiebstahl aus Scheune

In der Zeit von Samstag, 20:00 Uhr bis Montag, 09:00 Uhr, öffnete ein Unbekannter gewaltsam das Vorhängeschloss an einer Scheune in Groß Lessen, Melloh. Aus der Scheune entwendete der Täter zwei Benzinmotorsägen und einen Akkubohrschrauber im Wert von ca. 800 Euro.

Sulingen

Diebstahl eines E Bikes

Am Montag zwischen 14:15 Uhr und 14:30 Uhr nutzte ein Unbekannter die Gelegenheit und entwendete ein Pedelec aus einem Fahrradständer am E-Center in Sulingen, Schützenstraße. Der Täter zerstörte das Zahlenschloss und entwendete das Pedelec der Marke Kreidler im Wert von ca. 2800 Euro.

Sulingen

Verkehrsunfallflucht aufgeklärt

Eine Verkehrsunfallflucht, die sich am gestrigen Mittag in der Langen Straße in Sulingen ereignete, konnte von der Polizei schnell aufgeklärt werden. Gegen 11:40 Uhr beschädigte die Fahrerin eines VW Golf auf einem Parkplatz beim Ausparken ein anderes Fahrzeug. Nach einer kurzen Diskussion mit der Geschädigten wurde die Polizei verständigt. Die Unfallverursacherin verließ jedoch unmittelbar darauf den Unfallort mit dem Hinweis, sie habe jetzt keine Zeit auf die Polizei zu warten. Diese Dreistigkeit wird ihr nun zum Verhängnis, die Beamten suchten die Frau auf und gaben ihr die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Unfallflucht bekannt. Der 39-jährigen Frau aus Sulingen droht nun der Führerscheinentzug.

