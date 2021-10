Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Einbrecher in Sulingen festgenommen - Verkehrsunsicherer Pkw in Bruchhausen-Vilsen stillgelegt ---

Diepholz (ots)

Sulingen

Festnahmen nach Einbruch in Jugendzentrum

Am Sonntag, 03.10.2021, gegen 22:00 Uhr konnte die Polizei Sulingen nach einer Alarmauslösung im Jugendzentrum "Jozz" in Sulingen, Galtener Straße, zwei Einbrecher auf frischer Tat festnehmen. Bei den Tätern handelte es sich um einen 18-jährigen Heranwachsenden aus Dinklage im Kreis Vechta und einen 23-jährigen Erwachsenen aus Bassum. Die Täter hatten sich zuvor durch zwei eingeschlagene Fenster gewaltsam Zutritt in das Jugendzentrum verschafft und aus dem Vorratsraum des "Jozz" Bier entwendet und getrunken. Weitere Angaben über erlangtes Diebesgut können zur Zeit nicht gemacht werden. Beide Täter standen mutmaßlich unter Drogeneinwirkung und sind einschlägig vorbestraft. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen, wurden gegen beide Täter Ermittlungsverfahren wegen schweren Diebstahls eingeleitet. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Verden (Aller) wurden die Täter wegen fehlender Haftgründe aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Stuhr

Erneuter Einbruch in Sportstätte

In dem Zeitraum Samstagnachmittag gegen 15 Uhr bis Sonntagabend gegen 18 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter erneut gewaltsam Zutritt in eine Räumlichkeit der Sportstätte in Stuhr - Moordeich. Der Geräteschuppen wurde gewaltsam geöffnet und dort eine Party veranstaltet. Dabei wurden u.a. eine Schuppentür sowie Stühle beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Stuhr, Tel. 0421/427079-0, entgegen.

Bruchhausen-Vilsen

Teilnahme am Straßenverkehr untersagt

Bei einer Fahrzeugkontrolle in der letzten Woche in Bruchhausen-Vilsen, Ostlandstraße, entdeckte die Polizei so viele Mängel, dass das Fahrzeug stillgelegt werden musste. Gegen 10.00 Uhr am Donnerstag war einer Polizeistreife ein Audi mit sichtbaren Mängeln aufgefallen. Nachdem der Pkw angehalten hatte, wurden einige Mängel erst sichtbar, so dass das Fahrzeug einem Sachverständigen vorgeführt wurde. Dieser machte eine Liste mit Mängeln, darunter Ölverlust des Motors, Radbefestigungen defekt, Reifen verschlissen, Schaden an den Achsen und mehreren Stoßdämpfern. Insgesamt umfasste die Liste 24 Mängel. Der Sachverständige stellte fest: "das Fahrzeug ist verkehrsunsicher und die Verkehrssicherheit ist wesentlich beeinträchtigt". Aus diesem Grund wurde die weitere Teilnahme am Straßenverkehr untersagt. Die 34-jährige Fahrerin musste den Pkw stehen lassen und sie erwarten gleich mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell