Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 02.10.2021

Diepholz (ots)

Raub in Diepholz

Am Freitag, 01.10.2021, kam es gegen 15:30 Uhr zu einem schweren räuberischen Diebstahl im Stadtgebiet in Diepholz. Eine 23-jährige Beschuldigte wurde von den 25- und 30-jahre alten männlichen Opfern dabei erwischt, wie diese ein Fahrrad entwendete. Als die beiden Opfer das Fahrrad zurückholen wollten, wurden diese zuerst von der Beschuldigten beleidigt und bedroht und im weiteren Verlauf mit einem Schlagstock und weiteren Werkzeugen angegriffen. Die Polizei stellte die Tatmittel sicher. Gegen die Beschuldigte wurden Strafverfahren eingeleitet.

Pedelec Diebstahl in Lembruch

Im Zeitraum von Donnerstag, 30.09.2021, 23 Uhr bis Freitag, 01.10.2021, 08 Uhr wurde ein auf dem Gelände des Marrissa Parks verschlossen abgestelltes Elektrofahrrad entwendet. Bei dem entwendeten Pedelec handelt es sich um ein weiß blaues Fahrrad der Marke Liqbike. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei Lemförde unter 05443/ 203440 entgegen.

Trunkenheit im Verkehr in Diepholz

Am Freitag, 01.10.2021, wurden die Beamten der Polizei Diepholz gegen 15:30 Uhr auf eine Audi Fahrerin aufmerksam. Die 62-jährige aus Diepholz befuhr zuerst die B51 von Diepholz in Richtung Osnabrück. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich ein Atemalkoholwert von 2,09 Promille heraus. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht in Barnstorf

Im Zeitraum von Freitag, 01.10.2021, 15:25 Uhr - 15:35 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz der Sparkasse in Barnstorf abgestellter Kia vermutlich beim Ausparken durch einen anderen Pkw beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne den Schaden anzuzeigen. Hinweise zum Unfall nimmt die Polizei Barnstorf unter 05442/ 804770 entgegen.

Diebstahl aus Pkw in Siedenburg

In der Zeit von Freitag, 01.10.2021 21:00 Uhr bis Samstag, 02.10.2021 01:30 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter in Siedenburg, Harberger Straße, die Scheibe der Beifahrertür eines am Fahrbahnrand abgestellten Pkw ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum eine Geldbörse. Es entstand ein Schaden von ca. 500 Euro.

Verkehrsunfall zwischen LKW und Mofa mit leichtverletzter Person in Syke / Okel Am Freitagmorgen kam es auf der Okeler Straße in Syke/Okel gegen 08:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 55jähriger LKW-Fahrer aus Goldenstedt will nach links auf die Straße Krusenberg abbiegen und übersieht einen auf dem Radweg die Einmündung kreuzenden 16jährigen Mofafahrer aus Riede. Der 16jährige konnte durch eine Vollbremsung eine Kollision mit dem LKW verhindern, kommt jedoch zu Fall und verletzt sich dabei leicht. Der an der Mofa entstandene Schaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht in Bruchhausen-Vilsen Am Freitagabend wurde zwischen 19:50 und 20:15 Uhr auf der Marktplatzstraße nahe der Einmündung in die Lange Straße ein am Fahrbahnrand geparkter Skoda am Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher hat sich vom Unfallort entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Sollten Sie den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu Unfallverursacher liefern können, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bruchhausen-Vilsen unter 04252 / 938250.

Verkehrsunfallflucht in Syke

Am Freitag wurde zwischen 07:15 und 15:15 Uhr ein auf dem Parkplatz an der Straße "Am Winklerfelde" gegenüber der Firma Avacon geparkter Kia beschädigt. Der Verursacher hat sich vom Unfallort entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Sollten Sie den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher liefern können, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Syke unter 04242 / 9690.

Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten Am Freitag, 01.10.2021, gegen 9:45 Uhr, kam es in Stuhr-Brinkum zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer 83-jährigen Radfahrerin. Eine 66-jährige Stuhrerin befuhr mit ihrem Ford die Straße Studtriede und wollte auf die Bassumer Straße einbiegen. Dabei beachtete sie nicht die Vorfahrt einer 83-jährigen Radfahrerin aus Stuhr. Beide stießen zusammen, sodass die Radfahrerin stürzte und sich dabei leicht verletzte. Vorsorglich kam sie in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro.

Hilfeleistung durch die Polizei

Am Freitagabend kam eine Frau hilfesuchend zur Polizei in Leeste. Angeblich ließ sich ihr Pkw nicht mehr durch die Funkfernbedienung ihres Zündschlüssels öffnen. Da ihr Pkw auf dem Parkplatz der Alten Wache stand, ging der Beamte mit der Frau zu dem Pkw. Da der Zündschlüssel, den die Frau dem Beamten überreichte, auch noch über eine mechanische Schließfunktion verfügte, probierte der Beamte zunächst den Pkw über das versteckte Notschloß zu öffnen. Hier passte der Zündschlüssel aber nicht hinein, was die Frage aufwarf, ob es sich überhaupt um den richtigen Schlüssel handelte. Eine Suche in der Handtasche brachte dann den richtigen Zündschlüssel zum Vorschein, mit dem der Pkw problemlos zu öffnen war. Ein erfolgreicher Einsatz.

Verkehrsunfallflucht in Weyhe

Am Freitagnachmittag, zwischen 16:30 und 17:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes an der Seckenhauser Straße in Weyhe ein Toyota Auris beschädigt. Vermutlich hat ein anderer Pkw beim Parken den Toyota angefahren und einen Schaden von ca. 2.000 Euro verursacht. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und einem ausgebrannten Pkw in Stuhr

Am Samstagmorgen, gegen 06:20 Uhr, kam es in Stuhr, auf der Stuhrer Landstraße in Höhe der Einmündung Schweinekamp zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw. Eine 67-jährige Bremerin fuhr mit ihrem VW Caddy in Richtung Varrel, ihr entgegen kam eine 44-jährige aus Lemwerder mit ihrem Mitsubishi. Aus bislang ungeklärten Gründen kam die 67-jährige in einer Linkskurve in den Gegenverkehr, wo sie mit der 44-jährigen, die nicht mehr ausweichen konnte, zusammenstieß. Durch die Kollision geriet der Mitsubishi in Brand und brannte schließlich vollständig aus. Die Feuerwehr konnte den Pkw nicht mehr retten. Beide Beteiligten wurden vor Ort medizinisch versorgt und in Krankenhäuser eingeliefert, haben aber vermutlich keine ernsten Verletzungen erlitten. Durch den Brand wurde auch die Fahrbahn der Stuhrer Landstraße beschädigt, sodass auch noch die Straßenmeisterei Bassum vor Ort erschien. Weiterhin mussten auch noch ausgelaufene Betriebsstoffe aufgenommen werden. Für die Dauer der Aufräumarbeiten wurde die Stuhrer Landstraße vollständig gesperrt. Aufgrund der Tageszeit kam es aber nur zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen. Der entstandene Schaden dürfte sich auf über 20.000 Euro belaufen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell