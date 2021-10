Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Betrug durch Schockanruf in Bassum - Unbelehrbarer Verkehrssünder in Sulingen - Verkehrsunfall in Lemförde ---

Diepholz (ots)

Bassum

Betrug durch Schockanruf

Mit einem Schockanruf wurde gestern eine 87-jährige Rentnerin aus Bassum um ihre Ersparnisse gebracht. Gegen 12.00 Uhr erhielt die Rentnerin einen Anruf eines "Herrn Müller von der Polizei", der ihr mitteilte, ihre Tochter hätte einen Unfall verursacht und dabei eine schwangere Frau angefahren. In den weiteren Anrufen wurde es dann immer schlimmer. Zunächst sollten das Kind und danach auch die Frau verstorben sein. Um beim Haftrichter auf Kaution frei zu kommen, bräuchte die Tochter Geld, viel Geld! Gegen 14.00 Uhr erschien dann eine Frau bei der Rentnerin und holte das abgemachte Geld ab. Kurze Zeit später gab es einen erneuten Anruf, dass das Geld nicht reichen würde und man mehr bräuchte. Gegen 15.45 Uhr erschien dann ein Mann und nahm eine Plastiktüte mit nochmals Geld und Schmuck entgegen. Der Betrug wurde erst entdeckt, als der Pflegedienst gegen 17.20 Uhr bei der Rentnerin erschien. Die Abholerin war ca. 30 Jahre alt und hatte dunkle Haare. Der Mann war Anfang 50 und hatte helle Haare, er trug eine helle Jacke. Beide Täter waren zu Fuß unterwegs. Die Polizei weist auch nach diesem Fall zum wiederholten Mal daraufhin, dass die Polizei niemals Bargeld, Schmuck usw. von Personen abholt. Solche "Schockanrufe" / Telefonate sollten sofort beendet werden und danach über die Festnetz-Telefonnummer die Polizei angerufen werden.

Stuhr

Einbruch in Vereinsheim

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich bislang unbekannte Täter durch ein Fenster gewaltsam Zugang zum Sportverein in Stuhr - Moordeich. In dem Gebäude wurden Türen aufgebrochen und diverse Flaschen und Zigaretten aus dem Vereinsheim entwendet. Der Schaden beträgt ca. 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Stuhr unter 0421/427079-0 entgegen.

Sulingen

Unbelehrbarer Verkehrssünder

Zum wiederholten Male zog die Polizei Sulingen am gestrigen Vormittag einen 22-jährigen amtsbekannten jungen Mann aus Nienburg buchstäblich "aus dem Verkehr". Zunächst fiel der junge Mann anlässlich eines Gerichtstermins in Sulingen auf, da er Betäubungsmittel bei sich führte, die bei der Zugangskontrolle im Gericht festgestellt wurden. Die herbeigerufene Polizei beschlagnahmte eine geringe Menge Amphetamin und leitete ein Strafverfahren ein. Nach dem Gerichtstermin setzte sich der 22-jährige in einen PKW und wollte nach Hause fahren. Da er bekanntermaßen nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zudem regelmäßig Drogen konsumiert, untersagte ihm die Polizei die Weiterfahrt und ordnete eine Blutprobe an. In dem mitgeführten PKW fand die Polizei zudem weitere Betäubungsmittel. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und gegen den offenkundig unbelehrbaren 22-jährigen mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Borstel

Einbruch

Im Zeitraum vom 28.09.2021, 17:00 Uhr, bis 30.09.2021, 11:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Werkstattgebäude in Borstel, Ortsteil Sieden. Aus der Werkstatt wurden diverses Werkzeug sowie Arbeitsgeräte entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Sulingen, Tel. 04271/949-0.

Lemförde

Verkehrsunfall

Am Donnerstag gegen 12.00 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Hauptstraße / Danziger Straße ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer wollte von der Hauptstraße nach links in die Danziger Straße abbiegen. Genau in diesem Moment versucht ein 89-jähriger Pkw-Fahrer den 42-Jährigen zu überholen. Damit nicht genug, bog ein 39-Jähriger mit seinem Pkw aus der Danziger Straße nach rechts auf die Hauptstraße ein. Alle drei Pkw kollidierten und es entstand ein Sachschaden von ca. 9000 Euro. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell