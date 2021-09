Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Moos, Landkreis Konstanz) Parkendes Auto angefahren (06.09.2021)

Moos (ots)

Am Montag zwischen 15.30 und 17.30 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer einen am Strandbad geparkten Mercedes angefahren und verursachte einen Fremdschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Der Verursacher flüchtete. Personen, die Hinweise zu ihm geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gottmadingen (Telefon 07731 1437-0) in Verbindung zu setzen.

