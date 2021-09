Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen-Überlingen am Ried, Landkreis Konstanz) Fahrradlenker verhaken sich

Fahrradfahrer stürzen (06.09.2021)

Singen (ots)

Zu einem Sturz von zwei Radfahrern ist es am Montagabend auf dem Radweg von Überlingen am Ried in Richtung Singen gekommen. Ein 34-Jähriger und ein 38-Jähriger fuhren gegen 18.30 Uhr nebeneinander, als sich die beiden Fahrradlenker ineinander verhakten. Beide kamen zu Fall und verletzten sich leicht. Den 38-Jährigen brachte ein Krankenwagen ins Krankenhaus.

