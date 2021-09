Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Einbrüche in Sulingen und Bassum - Verkehrsunfall mit Verletzten in Syke ---

Diepholz (ots)

Sulingen

Einbruch

Im Zeitraum von Montag, 17:00 Uhr, bis Dienstag, 07:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Gebäude in Sulingen, Lindenstraße, ein. Die Unbekannten durchsuchten diverse Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0, entgegen.

Bassum

Gartenhaus aufgebrochen

Mittwochnacht gegen 01.15 Uhr versuchten Unbekannte in Bassum an der Marie-Hackfeld-Straße in der Schrebergartenanlage in ein Gartenhaus einzubrechen. Ein aufmerksamer "Ohrenzeuge" nahm Geräusche war und verständigte sofort die Polizei. Noch bevor ein Funkstreifenwagen in der Gartenanlage eintraf, flüchtete der Täter unerkannt.

Syke

Auffahrunfall mit Verletzten

Im Kreuzungsbereich der Wiesenstraße / Waldstraße ist es am Dienstagnachmittag gegen 15.15 Uhr zu einem Auffahrunfall gekommen. Eine 37-jährige Dacia-Fahrerin aus Bruchhausen-Vilsen stoppte ihren PKW, um vor der rot werdenden Ampel halten zu können. Dies erkannte ein nachfolgender LKW-Fahrer aus Thedinghausen zu spät und fuhr auf den Dacia auf. Durch den Aufprall wurden die Frau und ihre Beifahrerin leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beträgt ca. 6000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell