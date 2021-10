Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 03.10.2021

Diepholz (ots)

Zeugenaufruf zu versuchtem Taschendiebstahl in Diepholz Am 02.10.2021, gegen 12:54 Uhr, versuchte eine unbekannte weibliche Person die Bauchtasche einer Frau im Lidl zu entwenden. Daraufhin konfrontierte die Frau die Täterin lautstark, woraufhin die Täterin aus dem Geschäft in unbekannte Richtung flüchtete. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Diepholz unter 05441-9710.

Sachbeschädigung an Kfz in Diepholz

Im Zeitraum vom 01.10.2021, 15:00 Uhr und 02.10.2021 08:30 Uhr, wird durch unbekannte Täter ein geparkter Pkw beschädigt, indem der linke Außenspiegel beschädigt wurde und auf die Motorhaube der Schriftzug 'falsche Kurva' gekratzt wurde. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Diepholz unter 05441-9710.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person in Diepholz

Am 02.10.2021, gegen 16:40 Uhr, befuhr eine 25 jährige Bremerin den Kreisverkehr an der Möllerstraße in Diepholz. Beim Verlassen des Kreisverkehres übersah die Fahrzeugführerin den von links kommenden 15 jährigen Diepholzer auf einem E-Scooter und es kommt zum Zusammenstoß. Hierbei verletzt sich der E-Scooter Fahrer leicht und wird zur Kontrolle dem Krankenhaus Diepholz zugeführt. An den Fahrzeugen entsteht Sachschaden von geschätzt 4.600 Euro

Verkehrsunfall mit sechs Verletzten in Weyhe-Kirchweyhe

Am Samstagabend, gegen 18:25 Uhr, kam es in Weyhe-Kirchweyhe, auf der Hauptstraße zu einer Kollision zweier Pkw. Ein 43-jähriger Weyher befuhr mit seinem Skoda die Straße 'Im Bruch' und wollte nach links auf die Hauptstraße einbiegen. Dabei beachtete er nicht die Vorfahrt einer 41-jährigen Kirchweyherin, die die Hauptstraße mit ihrem Mazda befuhr. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. In den beiden Pkw befanden sich insgesamt sechs Insassen. Alle wurden leicht verletzt; mindestens eine Person wurde mit dem RTW ins Krankenhaus transportiert. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf über 15.000 Euro geschätzt.

Diebstahl eines Motorrollers in Bassum

Am 02.10.2021, in der Zeit von 13:40 Uhr bis 17:45 Uhr, kommt es vor dem Hallenbad Bassum, Am Schützenplatz, zu einem Diebstahl eines Motorrollers. Im Rahmen der Fahndung konnte der Motorroller, im Bereich der Industriestraße in Bassum, wiedererkannt und kontrolliert werden. Jedoch konnten sich zwei Personen durch Flucht der Kontrolle entziehen. Mögliche Zeugen, die Angaben zu auffälligen Personen oder Motorrollern geben können, melden sich bitte bei der Polizei Syke unter 04242-9690.

Verkehrsunfallflucht in Bassum

Am 02.10.2021, gegen 16:00 Uhr, kommt auf der Straße Pestinghausen, in 27211 Bassum, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 57- jährige Motorradfahrer beabsichtigt auf der Landesstraße 340 einen vor sich fahrenden Pkw zu überholen. Das ist jedoch durch den Pkw Fahrer verhindert worden. Nach einem kurzen Streitgespräch setzt der Pkw Führer seinen Pkw rückwärts und fährt gegen das Motorrad sowie die 57- jährigen Motorradfahrer. Der Motorradfahrer wird durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Pkw entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem verursachenden Pkw handelt es sich um einen Audi mit dem Kennzeichen der Hansestadt Bremen. Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Syke unter 04242-9690.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell