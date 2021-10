Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Süd: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Heidelberg-Süd (ots)

Am Samstagabend um 21 Uhr wurde eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Mannheimer Straße leicht verletzt. Die 21-jährige Frau war mit ihrem Fahrrad von Wieblingen kommend in Richtung Stadtmitte unterwegs. Ein aus der Mannheimer Straße in die Ludwig-Gutmann-Straße einbiegender 56-jähriger BMW Fahrer übersah die Frau und traf sie mit seinem Fahrzeug am Vorderrad. Dadurch kam die 21-Jährige zu Fall und verletzt sich leicht. Eine Behandlung im Krankenhaus war glücklicherweise nicht erforderlich. Der Sachschaden liegt bei 1.000 Euro.

