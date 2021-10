Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental - Rhein-Neckar-Kreis: Hochwertiger Schmuck entwendet - Polizei sucht Zeugen

Bammental - Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am vergangenen Samstag zwischen 12:30 Uhr und 23:30 Uhr entwendeten einer oder mehrere bisher unbekannte Täter Schmuck in Höhe von ca. 15.000 Euro aus einem Einfamilienhaus in der Gartenstraße. Hierzu hebelten der oder die Täter die Terrassentüre des Hauses auf und verschafften sich so Zutritt.

Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, können sich an den Kriminaldauerdienst unter der Tel. 0621 174 - 4444 wenden. Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

