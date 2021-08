Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald - Vorfahrt missachtet

Schutterwald (ots)

Eine Radfahrerin hat sich am Donnerstagvormittag nach einer Kollision mit einem Auto Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes zugezogen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Radlerin auf dem Radweg entlang der Hindenburgstraße unterwegs, als sie gegen 10:15 Uhr die Vorfahrt eines aus der Straße "Am Ziegelplatz" herannahenden VW missachtete und in der Folge mit dem Wagen zusammenstieß. Der Sachschaden wird von den Beamten des Polizeireviers Offenburg auf etwa 2.500 Euro taxiert.

