POL-OG: Zell am Harmersbach - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Zell am Harmersbach (ots)

Nach einer Unfallflucht am Dienstagnachmittag sind die Beamten des Polizeireviers Haslach auf der Suche nach Zeugen. Als der Halter eines schwarzen BMW sein Fahrzeug gegen 15 Uhr in der Fabrikstraße abgestellt hatte, bemerkte er gegen einen Schaden am linken hinteren Radlauf. Dabei waren weiße Farbabtragungen erkennbar. Offenbar muss ein anderer Verkehrsteilnehmer, bei dem es sich mutmaßlich um einen weißen Mercedes handeln könnte, den geparkten Wagen gestreift haben. Hinweise zu dem flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Haslach unter der Telefonnummer 07832 97592-0 entgegen.

/lk

