Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Appenweier (ots)

Nach einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Ebbostraße haben die Beamten des Polizeipostens Appenweier die Ermittlungen aufgenommen. Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich am Mittwoch, zwischen 7 und 16.30 Uhr, Zugang zu einer Wohnung des Hauses und durchforstete die einzelnen Räume. Ob etwas entwendet wurde ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

