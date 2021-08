Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Nach Erpressung in Haft

Baden-Baden (ots)

Mit einem Ermittlungsverfahren gegen einen 20-Jährigen endete am Mittwochabend ein Einsatz rund um eine Gaststätte in der Eichstraße. Der Heranwachsende soll bereits am Nachmittag erpresserische Anrufe gegenüber den Betreibern der Gaststätte getätigt haben und schließlich gegen 20:45 Uhr persönlich vor der Lokalität erschienen sein. Nachdem ihm jedoch der Zutritt verwehrt worden sein soll, soll er einen leeren Koffer unter verbalen Androhungen weiterer Straftaten auf den Boden geworfen haben. Ein Zeuge konnte den jungen Mann schließlich ergreifen, dem dennoch die Flucht in Richtung Augustaplatz gelang. Die mittlerweile alarmierten Beamten des Polizeireviers Baden-Baden konnten den Tatverdächtigen unweit vorläufig festnehmen. Die weiteren Ermittlungen wegen schwerer räuberischer Erpressung werden nun durch die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt geführt. Der Beschuldigte wurde noch am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden und setzte den Haftbefehl in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

/rs

