Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schwarzer 6er BMW prallt gegen Baum: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Kassel (ots)

Kassel-Waldau: Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nach Zeugen eines Unfalls, der sich in der Nacht zum vergangenen Freitag in Kassel-Waldau ereignete. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein schwarzer 6er BMW mit Kasseler Kennzeichen wenige Minuten nach Mitternacht auf der Nürnberger Straße vom Ortskern Waldau kommend in Richtung der ehemaligen B 83 unterwegs. Gegenüber einer Tankstelle kam der Pkw aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Anschließend flüchtete der unbekannte Fahrer mit dem beschädigten Wagen von der Unfallstelle. An dem Baum entstand durch die Kollision ein Schaden von rund 1.500 Euro. Der demolierte BMW, an dem ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden ist, konnte bei der anschließenden Fahndung durch eine Polizeistreife auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Görlitzer Straße aufgefunden werden. Vom unbekannten Fahrer des Pkw fehlte bereits jede Spur. Da die bisherigen Ermittlungen der Beamten der Unfallfluchtgruppe beim Halter des BMW nicht zur Identifizierung des Fahrers führen konnten, erhoffen sich die Ermittler mit der Veröffentlichung, entsprechende Hinweise zu erhalten. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, wer mit dem Auto gefahren ist, melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100. Ulrike Schaake Pressesprecherin Tel.: 0561 - 910 1021

