Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 15.08.2021

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Auffahrunfall mit Verletzten - Langen / B486

Am Samstagnachmittag um 16:30 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 486 ein Verkehrsunfall mit der Folge, dass alle Beteiligten zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert werden mussten. Als ein 43-jähriger Peugeot-Fahrer aus dem Landkreis Mainz-Bingen seine Geschwindigkeit aufgrund des vorherfahrenden Verkehrs verlangsamen musste, erkannte dies eine 22-jährige Seat-Fahrerin aus Mörfelden-Walldorf wohl zu spät und fuhr auf. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 12.000 Euro geschätzt.

Bereich Main-Kinzig

1. Ferrari geschrottet - Rodenbach

Ein schadensträchtiger Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagmorgen gegen 08:55 Uhr auf der Hanauer Landstraße (niedrige Hausnummern). Nach Zeugenaussagen überholte ein 53-jähriger Ferrari-Fahrer aus Rodenbach trotz unübersichtlicher Verkehrslage ein Fahrzeug und stieß in der Folge mit einem in gleicher Richtung fahrenden 58-jährigen Citroen-Fahrer zusammen, der beabsichtigte nach links in eine Grundstückseinfahrt einzubiegen. Im weiteren Verlauf des Zusammenstoßes wurden noch zwei parkende Pkw in Mitleidenschaft gezogen. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 210.000 Euro, davon alleine 200.000 Euro für den Ferrari.

Offenbach am Main, 15.08.2021, RENKER, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell