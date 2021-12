Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Schülerin wird an Bushaltestelle von Pkw erfasst

Stemwede (ots)

Am Montagmittag ist ein 14 Jahre altes Mädchen bei einem Verkehrsunfall in Levern verletzt worden. Als es gegen 13.40 Uhr hinter einem Schulbus auf die Fahrbahn der Leverner Straße trat, kam es zur Kollision mit einem Pkw.

Den Angaben nach hatte die Fahrerin (48) des Autos die Leverner Straße (L 766) in Richtung Destel befahren. Zur gleichen Zeit befand sich an der Bushaltestelle in Nähe der Einmündung "Kalberkamp" in entgegengesetzter Fahrtrichtung ein Schulbus. Als die Fahrerin aus Lembruch (Landkreis Diepholz) mit ihrem Skoda die Bushaltestelle im Bereich der Fahrbahnverengung passieren wollte, beabsichtigte die 14-Jährige die Straße zu überqueren und trat hinter dem Bus auf die Fahrbahn. Hierbei wurde sie von dem offenbar noch abbremsenden Pkw touchiert und stürzte zu Boden. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um das verletzte Mädchen und brachte es zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Lübbecke.

