Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Maskierte Einbrecher geben sich auffällig freundlich

Petershagen (ots)

In Petershagen-Heimsen sind am Sonntag in den frühen Morgenstunden zwei Unbekannte in ein Haus an der Straße "An der Nodewehr" eingedrungen. Die Einbrecher weckten zunächst eine noch schlafende 86-jährige Bewohnerin. Als der 57-jähriger Sohn durch Geräusche wach wurde und Nachschau hielt, wurde er von den Einbrechern zu seiner Mutter in deren Schlafzimmer gedrängt. Während einer der Männer versuchte, Mutter und Sohn wiederholt zu beruhigen, entwendete dessen Komplize aus dem Haus einen geringen Bargeldbetrag und etwas Schmuck. Anschließend verschwand das dunkel gekleidete und mit Sturmhauben maskierte Duo.

Die gegen 6.40 Uhr per Notruf alarmierte Polizei konnten trotz einer Fahndung keine Hinweise auf den Verbleib der Männer erlangen. Den Feststellungen der Beamten zufolge waren die Einbrecher über ein Kellerfenster in das Haus eingestiegen. Die beiden Opfer gaben übereinstimmend an, dass sich die Unbekannten ihnen gegenüber auffällig freundlich verhalten hätten. So seien sie zu keiner Zeit bedroht worden. Vielmehr sei ihnen gesagt worden, dass ihnen nichts geschehen würde und man es lediglich auf Geld und Schmuck abgesehen hätte.

Beide Täter sind laut der Bewohner circa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß. Der Ältere sei etwa 50 Jahre alt, während sein Komplize mit geschätzten 20 Jahren deutlich jünger sei, so die weiteren Angaben der Opfer. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen am frühen Morgen Personen oder ein Fahrzeug entlang der Straße "An der Nodewehr" und der Ilveser Straße aufgefallen sind. Hinweise werden erbeten unter Telefon (0571) 88660.

Zudem wurden der Polizei am Sonntag noch zwei Einbrüche aus Windheim und Buchholz gemeldet. An der Buchholzer Straße zwischen Großenheerse und Buchholz wurde auf einer Hofstätte versucht, in der Zeit zwischen Samstag, 18.30 Uhr und 2 Uhr in der Nacht eine Seitentür eines ehemaligen Stallgebäudes aufzuhebeln. Dies gelang ebenso wenig wie der Versuch, gewaltsam über eine Kellertür in das Gebäude zu gelangen.

Zwischen Freitagmittag und dem frühen Sonntagnachmittag ereignete sich ein Wohnungseinbruch an der Heerstraße in Windheim. In dem Haus wurden diverse Schränke und Schubladen durchsucht. Zur Beute zählten etwas Geld und ein paar Uhren.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell