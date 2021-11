Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Nachtragsmeldung zu: Einige Störungen und Straftaten beim Spiel Freiburg II gegen Mannheim, hier: - Zeugenaufruf-

Freiburg (ots)

Auch zum Wochenanfang beschäftigen die Vorkommnisse um Fußball-Dritt-Liga-Spiel SC Freiburg II gg. Waldhof Mannheim vom Samstag, dem 06.11.2021, noch die Freiburger Polizei. Weiterhin nicht geklärt sind die Umstände des Aufeinandertreffens zwischen Freiburger Ultras und einer Mannheimer Fangruppe in einer Gartenwirtschaft in Freiburg in der Niemensstraße, gg. 17.40 Uhr. Das Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel.: 0761-882-4421) hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft und zum Verlauf des Vorfalls geben können.

Insgesamt werden mit Stand 08.11.2021, 17.00 Uhr, im Zusammenhang mit dem Spiel 12 Ermittlungsverfahren gegen 26 Personen geführt. Die Deliktsbreite erstreckt sich von Sachbeschädigung, Beleidigung, Körperverletzung, Betäubungsmittelverstößen bis hin zum Landfriedensbruch.

sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell