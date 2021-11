Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LKr Breisgau-Hochschwarzwald Brand in Mehrfamilienhaus - Erstmeldung

Freiburg (ots)

Derzeit bekämpft die Feuerwehr in Gundelfingen den Brand einer Zwei-Zimmer-Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Waldstraße.

Die Wohnungsinhaberin konnte aus der Wohnung gerettet werden und wird derzeit vom Rettungsdienst auf Verletzungen untersucht.

Die Brandursache ist bislang unbekannt. Die Brandbekämpfung dauert an.

Es wird nachberichtet.

sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell