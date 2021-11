Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LKr. Emmendingen, Emmendingen-Mundingen Wohnungseinbrüche in Mehrfamilienhaus

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, dem 04.11.2021, zwischen 06:30 Uhr und 16:45 Uhr, brach eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Mehrfamilienhaus in Mundingen, in der Straße Im Vogtstal, ein und durchsuchte mehrere Wohnungen. Inwieweit es zu Diebstahlshandlungen kam, ist auch Bestandteil der Ermittlungen des Kriminalkommissariats Emmendingen.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kirminalpolizei (Tel.: 0761 / 882-2880) zu melden.

