Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210310.4 Burg: Einbruch in Automaten

Burg (ots)

In der Nacht zum Dienstag ist es in Burg zu einem Einbruch in den Automaten einer Milchtankstelle gekommen. Die Beute fiel eher gering aus, der entstandene Sachschaden war umso größer.

Im Zeitraum von Montag, 22.00 Uhr, bis Dienstag, 05.30 Uhr, suchte ein Unbekannter vermutlich mit einem Fahrzeug die Milchtankstelle in der Hochdonner Chaussee auf. Er öffnete gewaltsam die Verkleidung des Automaten und stahl die Münzgeldkassette mit etwa 50 Euro Inhalt. Der angerichtete Sachschaden dürfte bei rund 700 Euro liegen. Spuren hinterließ der Täter keine.

Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können, sollten sich an die Polizei in Burg unter der Telefonnummer 04825 / 7799880 wenden.

Merle Neufeld

