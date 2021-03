Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210310.2 Hochdonn: Falsche Hundeverkäufer machen reiche Beute

Hochdonn (ots)

In dem Glauben, online zwei Hunde käuflich erwerben zu können, hat eine Frau mehrere tausend Euro an den angeblichen Verkäufer überwiesen und im Gegenzug nichts erhalten. Nun erstattete die Geschädigte Anzeige.

Ende Februar geriet die Anzeigende über Facebook an eine Person, die ihr zwei Pudel zum Kauf Anbot. Die gutgläubige Käuferin überwies den fälligen Betrag von 2.900 Euro auf ein Konto in Litauen, die beiden Hunde sollte sie in den folgenden Tagen erhalten. Die Tiere trafen nicht ein und der User blockte die Dithmarscherin auf Facebook. Bei einer eigenen Recherche fand die Hundeliebhaberin heraus, dass sie offenbar auf einen betrügerischen Anbieter hereingefallen war. Am Dienstag informierte sie dann die Polizei. Die Ermittlungen in dieser Sache hat die Heider Kripo übernommen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell