Polizei Dortmund

POL-DO: Unfall mit drei Beteiligten - ein Fahrzeug überschlägt sich

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.:1111

Bei einem Verkehrsunfall auf der A 2 in Fahrtrichtung Oberhausen ist am Sonntagabend (17.10.2021) ein Autofahrer schwer verletzt worden. In Folge des Unfalls überschlug sich ein Fahrzeug.

Ersten Ermittlungen zufolge war eine 22-jährige Kölnerin gegen 19.50 Uhr mit ihrem Pkw auf dem linken Fahrstreifen der A 2 unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah sie zwischen Beckum und Oelde ein Stauende.

Die Kölnerin fuhr auf den vorausfahrenden Pkw des 49-jährigen Düsseldorfers auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dessen Pkw gegen einen weiteren vorausfahrenden Pkw eines 23-Jährigen aus Polen geschoben. Anschließend prallte der Düsseldorfer gegen eine Betonschutzwand und überschlug sich. Ein Rettungswagen brachte ihn schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die 22-Jährige sowie der 23-Jährige blieben unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der linke Fahrstreifen gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell