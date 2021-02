Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Mann mit Messer

Freiburg (ots)

Die Polizei konnte am Donnerstagmittag, 04.02.2021, eine gefährlich wirkende Beobachtung verschiedener Zeugen recht schnell aufklären.

Eine Anruferin teilte mit, dass sich an einer Bushaltestelle in Denzlingen ein blutverschmierter Mann mit einem Messer aufhalten würde. Die Polizei war sofort mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. Die Ermittlungen ergaben, dass sich der stark alkoholisierte Mann wahrscheinlich beim Zubereiten seines Vespers versehentlich selbst in die Hand geschnitten hatte. Er wurde in medizinische Obhut gegeben.

