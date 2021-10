Polizei Dortmund

POL-DO: Wohnungsbrand in Hörde mit ungeklärter Ursache: Sieben Personen unverletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1112

Zu einem Wohnungsbrand mit bislang ungeklärter Ursache rückten Polizei und Feuerwehr am Montagmorgen (18.10.2021) in die Hermannstraße in Dortmund-Hörde aus. Die Feuerwehr evakuierte sieben Personen. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

Um 8.56 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. In einem Mehrfamilienhaus war in einer Wohnung im Bereich des Wohn- und Küchenbereichs ein Brand ausgebrochen. Insgesamt sieben Personen brachte die Feuerwehr in Sicherheit.

Aufgrund des Gebäudeschadens ist die Wohnung vorerst nicht bewohnbar. Die Brandursache ist derzeit unbekannt, weshalb die Kriminalpolizei ermittelt.

