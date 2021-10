Polizei Dortmund

POL-DO: Motorradfahrer flüchtet in Dortmund mit 250 km/h vor der Polizei: In Kamen ging es zu Fuß weiter

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1106

Mit einem riskanten Fahrstil flüchtete ein 24-jähriger Motorradfahrer am Sonntag (17.10.2021) auf der A45 in Dortmund vor der Polizei. Die Flucht endete in Kamen.

Um 12.22 Uhr fiel der Honda-Fahrer aus Dortmund einem Provida-Team der Autobahnpolizei auf. Der zivile Pkw ist mit einer Videoanlage ausgestattet, die Raser und deren Tempo aufzeichnet.

Der 24-Jährige steuerte seine Maschine zunächst über die Autobahn 45 in Richtung Oberhausen. Wo 80 km/h erlaubt waren, fuhr die Fireblade deutlich zu schnell. Die Polizisten forderten den Fahrer mit Anhaltezeichen auf, sofort abzubremsen und stehenzubleiben.

Das ignorierte der zunächst unbekannte Fahrer. Er fuhr von der A45 auf die A2 in Richtung Hannover, verfolgt und gefilmt von der Polizei bei rund 250 km/h. Immer wieder wechselte er waghalsig die Spuren. Zum Überholen nutzte er auch den Seitenstreifen.

Die Beamten konnten den Motorradfahrer auf der A2 herunterbremsen und anhalten. Auf einem Pendlerparkplatz bei Kamen/Bergkamen erklärten die Polizisten dem 24-Jährigen schließlich die Konsequenzen:

Sie untersagten ihm das Führen von Kraftfahrzeugen. Sie stellten seinen Führerschein sicher. Sie ließen sein Motorrad abschleppen.

Der Dortmunder steht unter dem Verdacht, zum Erreichen einer höchstmöglichen Geschwindigkeit grob verkehrswidrig und rücksichtslos gefahren zu sein. Bei den inzwischen eingeleiteten Ermittlungen geht es um § 315 (Strafgesetzbuch).

Bei weiteren Kontrollen gegen Raser erwischte die Autobahnpolizei am Sonntag auf der A46 im Hochsauerlandkreis insgesamt 116 Fahrzeuge. 89 fuhren zu schnell. In zehn Fällen sind Fahrverbote wahrscheinlich.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell