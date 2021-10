Polizei Dortmund

POL-DO: Schutzengel auf dem Rücksitz: Güterzug prallt in Auto - zwei Leichtverletzte

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1107

Bei diesem Verkehrsunfall könnte ein Schutzengel auf der Rückbank gesessen haben. Ein Auto ist gestern Abend (17.10) von einem Güterzug am Dortmunder Hafen erfasst und Dutzende Meter mitgeschleift worden. Von den drei Unfallbeteiligten verletzten sich mit viel Glück lediglich zwei Menschen leicht.

Ersten Ermittlungen zufolge waren ein 34-jähriger Dortmunder und seine 27-jährige Beifahrerin (ebenfalls aus Dortmund) um 18.24 Uhr in einem Audi auf der Speicherstraße in nördliche Richtung unterwegs. Der Autofahrer beabsichtigte nach den Zugschienen, die die Speicherstraße kreuzen, nach links (Richtung Westen) abzubiegen. Hier hielt der 34-Jährige an, weil die Straße Richtung Westen nicht weiter asphaltiert war, laut eigenen Angaben. Der Dortmunder setzte seinen Audi daraufhin zurück.

Dann erfasste ein Güterzug (besetzt mit einem 62-jährigen Fahrer aus Dortmund) das Auto. Dieser schob es noch Dutzende Meter vor sich her, bis Zug und Auto zum Stillstand kamen. Der stark beschädigte Pkw bliebt schließlich - zwischen der Bahn und einer Mauer eingeklemmt - stehen.

Offenbar mit einem Schutzengel auf der Schulter konnten beide Audi-Insassen den Wagen selbstständig verlassen, die Beifahrerin war leicht verletzt. Ein Rettungswagen fuhr den stark unter Schock stehenden Zugführer in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall hatte er sich - nach jetzigem Stand - leicht verletzt.

Die Ermittlungen zu dem Unfallhergang dauern an. Nach ersten Erkenntnissen waren die Warnleuchten und das Akustiksignal in Betrieb. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt rund 33.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell