Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Polizei sucht Zeugen nach Firmeneinbruch

Dinslaken (ots)

Kupferrohre, Amaturen und Werkzeuge haben Unbekannte aus einem Großhandel gestohlen.

Um in die Firma an der Gerhard-Maline-Straße zu kommen, zerstörten sie ein Gitter und hebelten die Tür an der rechten Seite des Gebäudes auf. Die Einbrecher waren in der Zeit zwischen Mittwoch, 16.00 Uhr, und Donnerstag, 6.45 Uhr, aktiv.

Die Polizei Dinslaken sucht Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 mit ihr in Verbindung setzen sollen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell