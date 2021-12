Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kurzschluss an einem Motor löste Feuer in Schweinestall aus

Rahden (ots)

Das Feuer in einem Schweinestall in Rahden-Varl (Kreis Minden-Lübbecke) am vergangenen Sonntag ist nach Einschätzung eines Brandsachverständigen und den Ermittlern der Mindener Kripo auf einen technischen Defekt zurückzuführen. Zu diesem gemeinsamen und zugleich abschließenden Ergebnis kamen die Experten nach einer zwischenzeitlich erfolgten weiteren Untersuchung der Brandstelle.

Danach kam es zu einem Kurzschluss bei einem Motor, welcher der Steuerung von automatisierten Rollläden für die Luftzirkulation in dem Gebäude diente. In der Folge entwickelte sich daraus unbemerkt der folgenschwere Brand.

Wie bereits berichtet, waren bei dem Feuer an der Straße "Westerheide" 750 Schweine verendet. Der entstandene Schaden wird auf rund drei Millionen Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell