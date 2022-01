Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - VW-Bulli aufgebrochen

Ahaus (ots)

Um an den Inhalt in einem VW-Bulli zu gelangen, brachen Unbekannte in Ahaus die Hecktüren auf. Bei ihrer Tat erbeuteten sie Motorcross-Kleidung, einen Schutzhelm, Stiefel sowie einen Nackenschutz. Zudem entwendeten sie einen Werkzeugkoffer. Der weiße Transporter stand an der Fuistingstraße, als es zwischen Samstag, 19.30 Uhr, und Sonntag, 11.35 Uhr, zu der Tat kam. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260.

